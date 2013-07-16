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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Краснодар (мол) - Зенит (мол): обзор матча 16 июля 2013
Краснодар (мол)
16.07.2013, вторник, 20:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
3 : 1
Завершен
Зенит (мол)
1'
Н. Тубич
50'
Исаэль
64'
И. Жигулев
37'
А. Гасилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Зенит (мол)
Замена
А. Марченко
️️️️
И. Жигулев
86'
Замена
И. Борисов
️️️️
Н. Огурцов
76'
75'
Вторая желтая
Д. Ходжаниязов
71'
Вторая желтая
К. Троянов
70'
Замена
А. Соловьёв
️️️️
А. Симонян
70'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Яковлев
ГОЛ! 3:1!
И. Жигулев
64'
Замена
В. Альшанский
️️️️
В. Черов
59'
53'
Желтая карточка
Е. Алфёров
ГОЛ! 2:1!
Исаэль
50'
48'
Желтая карточка
П. Долгов
48'
Пенальти не реализован!
А. Гасилин
46'
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
П. Осипов
46'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Макаров
Замена
Исаэль
️️️️
М. Абреу
46'
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Гасилин
23'
Желтая карточка
К. Троянов
Желтая карточка
М. Абреу
17'
16'
Желтая карточка
Д. Ходжаниязов
ГОЛ! 1:0!
Н. Тубич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
78
Стефан Балабанов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
Главный тренер
Юрий Дроздов
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
10
Артем Симонян
АП
82
Алексей Макаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
94
Севак Парсаданян
ЦП
96
Илья Борисов
ЦП
88
Исаэль
ЦП
76
Александр Агеев
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
11
Антон Соловьёв
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-3-4
45
Ермаков
46
Гамалян
77
Старков
4
Тубич
33
Анджелкович
64
Ланин
2
Черов
78
Балабанов
10
Жигулев
26
Абреу
82
Огурцов
3-1-2-1-3
88
Рудаков
14
Бадалов
56
Яковлев
5
Ходжаниязов
79
Троянов
73
Осипов
17
Алфёров
10
Симонян
7
Шейдаев
19
Гасилин
82
Макаров
10
Жигулев
48
Марченко
48
Марченко
10
Жигулев
82
Огурцов
96
Борисов
96
Борисов
82
Огурцов
2
Черов
30
Альшанский
30
Альшанский
2
Черов
26
Абреу
88
Исаэль
88
Исаэль
26
Абреу
73
Осипов
97
Ходаковский
97
Ходаковский
73
Осипов
10
Симонян
11
Соловьёв
11
Соловьёв
10
Симонян
56
Яковлев
13
Кубышкин
13
Кубышкин
56
Яковлев
82
Макаров
91
Долгов
91
Долгов
82
Макаров
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
94
Севак Парсаданян
ЦП
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Юрий Дроздов
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
94
Севак Парсаданян
ЦП
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Юрий Дроздов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Краснодар (мол) - Зенит (мол)
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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