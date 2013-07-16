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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Сальвадор - Гаити
Сальвадор - Гаити: обзор матча 16 июля 2013
Сальвадор
16.07.2013, вторник, 03:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гаити
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