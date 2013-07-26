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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Арис - Рома
Арис - Рома: обзор матча 26 июля 2013
Арис
26.07.2013, пятница, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арис - Рома
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
23.11.2026
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01.11.2026
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25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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4 : 2
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Кальяри
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24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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