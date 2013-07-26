Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 26 июля 2013
Зенит
26.07.2013, пятница, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
65'
А. Аршавин
79'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Замена
И. Армаш
️️️️
Г. Букур
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Тимощук
90'
79'
ГОЛ! 1:1!
Г. Букур
Пас отдал
И. Попов
66'
Замена
А. Соснин
️️️️
Д. Цораев
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Аршавин
Пас отдал
А. Кержаков
65'
59'
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Сиссе
Замена
А. Аршавин
️️️️
Д. Ходжаниязов
55'
31'
Желтая карточка
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Данни
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
5
Ходжаниязов
13
Нету
6
Ломбертс
15
Губочан
44
Тимощук
20
Файзулин
28
Витсель
10
Данни
34
Быстров
11
Кержаков
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
2
Шандао
8
Бугаев
8
Тлисов
77
Каборе
6
Цораев
71
Попов
11
Букур
12
Сиссе
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
5
Ходжаниязов
28
Аршавин
28
Аршавин
5
Ходжаниязов
44
Тимощук
19
Джорджевич
19
Джорджевич
44
Тимощук
11
Букур
5
Армаш
5
Армаш
11
Букур
6
Цораев
23
Соснин
23
Соснин
6
Цораев
12
Сиссе
6
Бальде
6
Бальде
12
Сиссе
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:40 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+