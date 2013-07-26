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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Мариуполь
Металлист - Мариуполь: обзор матча 26 июля 2013
Металлист
26.07.2013, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
52'
М. Девич
80'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Мариуполь
88'
Желтая карточка
А. Довгий
86'
Замена
А. Довгий
️️️️
А. Полянский
ГОЛ! 2:0!
М. Девич
80'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Соуза
73'
71'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
В. Чурко
Желтая карточка
Р. Моледо
70'
60'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
52'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
С. Бланко
46'
Замена
В. Дишленкович
️️️️
А. Горяинов
46'
31'
Желтая карточка
И. Ордец
20'
Желтая карточка
Н. Ищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-1-4-1
29
Горяинов
18
Гуйе
4
Моледо
6
Азеведо
3
Вильягра
7
Соуза
32
Красноперов
7
Соса
8
Эдмар
29
Бланко
32
Девич
3-3-2-1-1
1
Гальчук
18
Ордец
32
Ищенко
2
Полянский
91
Бутко
92
Емельянов
5
Путивцев
30
Окриашвили
99
Таргамадзе
11
Чурко
19
Фомин
29
Горяинов
81
Дишленкович
81
Дишленкович
29
Горяинов
7
Соуза
10
Марлос
10
Марлос
7
Соуза
29
Бланко
9
Кристальдо
9
Кристальдо
29
Бланко
11
Чурко
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
11
Чурко
2
Полянский
6
Довгий
6
Довгий
2
Полянский
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
Остались в запасе
Металлист
Мариуполь
55
Александр Нойок
ОП
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлист - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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1
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
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2018.11.23 23:58
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2017.01.08 10:44
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2025.06.06 16:16
15
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2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
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