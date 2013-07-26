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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Болтон - Бетис
Болтон - Бетис: обзор матча 26 июля 2013
Болтон
26.07.2013, пятница, 23:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болтон - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
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06.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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0 : 1
03.11.2026
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2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
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Испания. Примера, 13 тур
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21.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Эльче
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08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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2 : 1
04.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
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2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 0
21.10.2026
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