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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Герта - Рад
Герта - Рад: обзор матча 26 июля 2013
Герта
26.07.2013, пятница, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Рад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Герта - Рад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Рад
Товарищеские матчи
Герта
1 : 1
26.07.2013
Рад
Лига Европы
Олимпиакос
1 : 1
21.07.2011
Рад
Лига Европы
Рад
0 : 1
14.07.2011
Олимпиакос
Лига Европы
Тре Пенне
1 : 3
07.07.2011
Рад
Лига Европы
Рад
6 : 0
30.06.2011
Тре Пенне
Информация о матче
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