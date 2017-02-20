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    Проявление расизма зрителями привело к драке на матче чемпионата Сербии

    Матч 22-го тура сербской Суперлиги «Рад»«Партизан» (0:1) завершился глобальной потасовкой по окончании поединка. Причиной стали постоянные расистские выкрики местных болельщиков в адрес нападающего гостей Эвертона Луиса. Более того, фанаты вывесили на трибунах баннер в адрес бразильца с неприличным содержанием.

    По завершении встречи не выдержавший Луис проявил реакцию на происходящее, показав в адрес поклонников «Рада» неприличный жест. В результате и разразилась драка между игроками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 14:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 20 февраля 2017, 19:19

      Расисты из Сербии не расисты или только из России в зачет?

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 20 февраля 2017, 19:13

      Однозначно самая кровопролитная драка этого года

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 февраля 2017, 15:53

      А драка то где?

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