Проявление расизма зрителями привело к драке на матче чемпионата Сербии

Матч 22-го тура сербской Суперлиги «Рад» – «Партизан» (0:1) завершился глобальной потасовкой по окончании поединка. Причиной стали постоянные расистские выкрики местных болельщиков в адрес нападающего гостей Эвертона Луиса. Более того, фанаты вывесили на трибунах баннер в адрес бразильца с неприличным содержанием.

По завершении встречи не выдержавший Луис проявил реакцию на происходящее, показав в адрес поклонников «Рада» неприличный жест. В результате и разразилась драка между игроками.