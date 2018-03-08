Тошич забил ударом со штрафного в чемпионате Сербии

Встреча 26 тура чемпионата Сербии «Партизан» – «Рад» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет ударом со штрафного открыл полузащитник Зоран Тошич (0:00 – 0:07 на видео).

Для 30-летнего серба мяч стал седьмым за 30 матчей нынешнего сезона. На его счету также две результативные передачи.

Напомним, Тошич перешел в августе 2017 года из ЦСКА. За семь лет в московском клубе он трижды стал чемпионом России и по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.