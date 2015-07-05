Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Кубань» проиграла шестой команде Сербии

    Краснодарская «Кубань» в сегодняшнем товарищеском матче уступила сербскому коллективу «Рад».

    5 июля,. Словения.

    «Кубань» (Россия) – «Рад» (Сербия) – 1:2 (0:0).

    Гол «Кубани»: 1:0 – Буэно, 52.

    «Кубань» (основа): Беленов, Манолев, Бугаев, Шандао, Шуньич, Мелгарехо, Тлисов, Игнатьев, Ткачев, Рабиу, Бальде.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ВЕЛИКИЙ СПАРТАК
    1436121110
    Это фигня кони 2 раза подряд проиграли ФНЛьщикам
    Ответить
    ФК Зенит всея Руси
    1436122063
    Наигрывайте состав перед сезоном, а тренировочные матчи особой важности в плане счёта не имеют.
    Ответить
    OLESOCC
    1436122182
    Кубань ещё жива?!.
    Ответить
    sts-35
    1436122965
    бывает
    Ответить
    КПР
    1436123732
    Не обРАДовали.
    Ответить
    pereletnii
    1436124377
    По братски
    Ответить
    caravanbashi
    1436141417
    Кубань - кандидат №1 на вылет, так что история с лифтом продолжается.
    Ответить
    MALOY74
    1436165656
    Почему Тлисова до сих пор не выгнали? да и Бугаева тоже.
    Ответить
    nahan
    1436190661
    Главное, чтобы уроки извлекли.
    Ответить
    ologreds
    1694997665
    numo434878
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+