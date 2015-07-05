«Кубань» проиграла шестой команде Сербии

Краснодарская «Кубань» в сегодняшнем товарищеском матче уступила сербскому коллективу «Рад».



5 июля,. Словения.



«Кубань» (Россия) – «Рад» (Сербия) – 1:2 (0:0).



Гол «Кубани»: 1:0 – Буэно, 52.





Беленов, Манолев, Бугаев, Шандао, Шуньич, Мелгарехо, Тлисов, Игнатьев, Ткачев, Рабиу, Бальде.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!