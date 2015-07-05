«Кубань» проиграла шестой команде Сербии

Краснодарская «Кубань» в сегодняшнем товарищеском матче уступила сербскому коллективу «Рад».
5 июля,. Словения.
«Кубань» (Россия) – «Рад» (Сербия) – 1:2 (0:0).
Гол «Кубани»: 1:0 – Буэно, 52.
«Кубань» (основа): Беленов, Манолев, Бугаев, Шандао, Шуньич, Мелгарехо, Тлисов, Игнатьев, Ткачев, Рабиу, Бальде.
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