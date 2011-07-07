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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тре Пенне - Рад
Тре Пенне - Рад: обзор матча 07 июля 2011
Тре Пенне
07.07.2011, четверг, 23:30
Лига Европы
1 : 3
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Рад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тре Пенне - Рад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тре Пенне
Лига конференций, 1 раунд
Тре Пенне
1 : 1
18.07.2024
Флориана
Лига конференций, 1 раунд
Флориана
3 : 1
11.07.2024
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Валмиера
7 : 0
01.08.2023
Тре Пенне
Лига конференций, 2 раунд
Тре Пенне
0 : 3
25.07.2023
Валмиера
Лига чемпионов, Предварительный раунд
Тре Пенне
1 : 7
27.06.2023
Брейдаблик
Рад
Товарищеские матчи
Герта
1 : 1
26.07.2013
Рад
Лига Европы
Олимпиакос
1 : 1
21.07.2011
Рад
Лига Европы
Рад
0 : 1
14.07.2011
Олимпиакос
Лига Европы
Тре Пенне
1 : 3
07.07.2011
Рад
Лига Европы
Рад
6 : 0
30.06.2011
Тре Пенне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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Тре Пенне
Рад
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2015.11.19 08:41
2
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
2015.11.19 08:41
2
Тошич забил ударом со штрафного в чемпионате Сербии
2018.03.08 14:12
3
Проявление расизма зрителями привело к драке на матче чемпионата Сербии
2017.02.20 14:56
3
Клубы из России претендуют на двух сербских игроков
2016.08.26 16:52
2
Товарищеский матч. «Кубань» победила «Рад»
2016.02.03 20:19
«Кубань» проиграла шестой команде Сербии
2015.07.05 21:18
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