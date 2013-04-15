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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 15 апреля 2013
Лацио
15.04.2013, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
8'
А. Видаль (П)
28'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
89'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
К. Маркизио
87'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
67'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
Л. Крекко
️️️️
К. Ледесма
67'
Желтая карточка
М. Сиани
53'
Замена
Л. Козак
️️️️
Эрнанес
46'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Маури
46'
40'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Видаль
Пас отдал
М. Вучинич
14'
Желтая карточка
А. Видаль
8'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Видаль
Желтая карточка
Л. Цана
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Мариус Станкявичус
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
12
Огений Онази
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
0
Милош Антич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
4-1-4-1
22
Маркетти
18
Станкявичус
27
Цана
13
Сиани
15
Гонсалес
24
Ледесма
6
Маури
12
Онази
10
Эрнанес
87
Кандрева
11
Клозе
3-5-1-1
1
Буффон
19
Бонуччи
15
Барцальи
13
Пелузо
2
Лихтштайнер
21
Пирло
8
Погба
23
Видаль
27
Асамоа
10
Маркизио
9
Вучинич
6
Маури
10
Эдерсон
10
Эдерсон
6
Маури
10
Эрнанес
18
Козак
18
Козак
10
Эрнанес
24
Ледесма
25
Крекко
25
Крекко
24
Ледесма
10
Маркизио
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
0
Милош Антич
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
0
Милош Антич
ЦП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
32
Данило Катальди
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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