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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Милан
Барселона - Милан: обзор матча 12 марта 2013
Барселона
12.03.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
4 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Милан
5'
Л. Месси
40'
Л. Месси
55'
Д. Вилья
90+2'
Ж. Альба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Милан
ГОЛ! 4:0!
Ж. Альба
Пас отдал
А. Санчес
90'
+2
Замена
Адриано
️️️️
Педро
83'
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Х. Маскерано
77'
75'
Замена
Б. Кркич
️️️️
М. Фламини
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
75'
60'
Замена
Робиньо
️️️️
М. Ньянг
60'
Замена
С. Мунтари
️️️️
М. Амброзини
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Хави
55'
54'
Желтая карточка
Ф. Мексес
45'
+1
Желтая карточка
М. Фламини
Желтая карточка
Педро
41'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
40'
22'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Жорди Роура
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
3-2-2-3
26
Вальдес
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
7
Вилья
9
Педро
10
Месси
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
20
Абате
5
Мексес
25
Сапата
19
Констан
90
Амброзини
18
Монтоливо
20
Фламини
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
99
Ньянг
9
Педро
3
Адриано
3
Адриано
9
Педро
14
Маскерано
5
Пуйоль
5
Пуйоль
14
Маскерано
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
90
Амброзини
4
Мунтари
4
Мунтари
90
Амброзини
99
Ньянг
70
Робиньо
70
Робиньо
99
Ньянг
20
Фламини
9
Кркич
9
Кркич
20
Фламини
Остались в запасе
Барселона
Милан
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жорди Роура
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Барселона - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эреш
Гьорги Ринг
Дополнительные помощники:
Томаш Богнар
Михай Фабиан
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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