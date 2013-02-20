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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Барселона
Милан - Барселона: обзор матча 20 февраля 2013
Милан
20.02.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Барселона
57'
К. Боатенг
81'
С. Мунтари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Барселона
Желтая карточка
Б. Траоре
90'
+1
88'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
К. Пуйоль
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Эль-Шаарави
88'
ГОЛ! 2:0!
С. Мунтари
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
81'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Паццини
75'
62'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
57'
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 1:0!
К. Боатенг
Пас отдал
К. Сапата
57'
54'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Ф. Мексес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
90
Массимо Амброзини
(К)
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
Главный тренер
Жорди Роура
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
25
Сапата
5
Мексес
20
Абате
4
Мунтари
18
Монтоливо
90
Амброзини
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
11
Паццини
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
5
Пуйоль
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
9
Педро
10
Месси
8
Иньеста
92
Эль-Шаарави
8
Траоре
8
Траоре
92
Эль-Шаарави
11
Паццини
99
Ньянг
99
Ньянг
11
Паццини
5
Пуйоль
14
Маскерано
14
Маскерано
5
Пуйоль
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
Остались в запасе
Милан
Барселона
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Милан - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Дерек Роуз
Аласдейр Росс (Шотландия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая) "НТВ" 23:30 (прямая)
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