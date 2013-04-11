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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ньюкасл - Бенфика
Ньюкасл - Бенфика: обзор матча 11 апреля 2013
Ньюкасл
11.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Бенфика
71'
П. Сиссе
90+2'
Э. Сальвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бенфика
90'
+3
Замена
Жардел
️️️️
Э. Сальвио
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Э. Сальвио
Пас отдал
Родриго
Желтая карточка
М. Уильямсон
83'
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
81'
76'
Замена
Родриго
️️️️
О. Джон
72'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Лима
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Амеоби
71'
Желтая карточка
Й. Кабай
70'
Желтая карточка
П. Сиссе
67'
Замена
С. Марво
️️️️
М. Айдара
67'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
В. Анита
63'
49'
Желтая карточка
А. Алмейда
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Бигиримана
46'
31'
Желтая карточка
Э. Перес
31'
Желтая карточка
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Гаэль Бигиримана
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
12
Сильвен Марво
АП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
4-5-1
23
Крул
21
Айдара
2
Янга-Мбива
5
Уильямсон
2
Симпсон
18
Гутьеррес
17
Сиссоко
6
Анита
29
Кабай
5
Бигиримана
61
Сиссе
4-1-3-2
1
Артур
24
Гарай
4
Луизао
34
Алмейда
10
Мельгарехо
18
Матич
11
Сальвио
33
Перес
10
Гайтан
9
Лима
15
Джон
6
Анита
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
6
Анита
21
Айдара
12
Марво
12
Марво
21
Айдара
5
Бигиримана
26
Амеоби
26
Амеоби
5
Бигиримана
11
Сальвио
33
Жардел
33
Жардел
11
Сальвио
9
Лима
7
Кардосо
7
Кардосо
9
Лима
15
Джон
19
Родриго
19
Родриго
15
Джон
Остались в запасе
Ньюкасл
Бенфика
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Ньюкасл - Бенфика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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