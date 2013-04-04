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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Ньюкасл
Бенфика - Ньюкасл: обзор матча 04 апреля 2013
Бенфика
04.04.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ньюкасл
25'
Родриго
65'
Лима
70'
О. Кардосо (П)
12'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Ньюкасл
87'
Желтая карточка
Ш. Амеоби
83'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Симпсон
81'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
С. Марво
Замена
М. Перейра
️️️️
О. Кардосо
77'
Желтая карточка
Э. Перес
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
О. Кардосо
70'
ГОЛ! 2:1!
Лима
65'
62'
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Перч
Замена
Лима
️️️️
Родриго
61'
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Гомеш
61'
Желтая карточка
Родриго
28'
ГОЛ! 1:1!
Родриго
25'
20'
Желтая карточка
Д. Перч
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Лима
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
4-1-2-3
1
Артур
10
Мельгарехо
24
Гарай
4
Луизао
34
Алмейда
18
Матич
10
Гайтан
20
Гомеш
15
Джон
7
Кардосо
19
Родриго
3-2-3-1-1
23
Крул
24
Перч
2
Янга-Мбива
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Сантон
17
Сиссоко
29
Кабай
18
Гутьеррес
12
Марво
61
Сиссе
7
Кардосо
2
Перейра
2
Перейра
7
Кардосо
20
Гомеш
33
Перес
33
Перес
20
Гомеш
19
Родриго
9
Лима
9
Лима
19
Родриго
2
Симпсон
32
Гослинг
32
Гослинг
2
Симпсон
24
Перч
6
Анита
6
Анита
24
Перч
12
Марво
26
Амеоби
26
Амеоби
12
Марво
Остались в запасе
Бенфика
Ньюкасл
13
Паулу Лопеш
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Пабло Аймар
АП
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
Остались в запасе
49
Адам Кэмпбелл
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Бенфика - Ньюкасл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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