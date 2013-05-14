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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - СКА-Хабаровск
Балтика - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 мая 2013
Балтика
14.05.2013, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
52'
Д. Сысуев
73'
А. Воронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
А. Сальников
90'
+1
84'
Замена
Э. Зураев
️️️️
Г. Ходжава
Замена
А. Сальников
️️️️
Д. Сысуев
83'
79'
Замена
М. Трусевич
️️️️
Ш. Григалашвили
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Воронкин
Пас отдал
А. Мурнин
71'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
67'
Замена
А. Мурнин
️️️️
Р. Славнов
58'
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Никифоров
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Волков
58'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
А. Зюзинс
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сысуев
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Максим Волков
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
28
Гоча Ходжава
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-3-3
1
Колинько
3
Плопа
81
Зимулька
23
Васильев
89
Стоцкий
33
Волков
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-3-1-1
16
Агапов
5
Нестеренко
88
Наваловский
5
Микуцкис
3
Салуквадзе
10
Никифоров
4
Славнов
3
Воронкин
28
Ходжава
10
Григалашвили
48
Луценко
8
Сысуев
47
Сальников
47
Сальников
8
Сысуев
17
Зюзинс
20
Вишняковс
20
Вишняковс
17
Зюзинс
33
Волков
17
Гацко
17
Гацко
33
Волков
28
Ходжава
7
Зураев
7
Зураев
28
Ходжава
4
Славнов
27
Мурнин
27
Мурнин
4
Славнов
10
Григалашвили
30
Трусевич
30
Трусевич
10
Григалашвили
10
Никифоров
27
Радченко
27
Радченко
10
Никифоров
Остались в запасе
Балтика
СКА-Хабаровск
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
1
Алексей Солосин
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча Балтика - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Балтика
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