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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Салют
Сочи - Салют: обзор матча 07 мая 2013
Сочи
07.05.2013, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Салют
81'
Карлитос
16'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Салют
90'
+4
Замена
А. Кобенко
️️️️
Д. Ткачук
Желтая карточка
Карлитос
85'
82'
Замена
А. Хаеро Москера Мендоза
️️️️
М. Шевченко
Замена
Д. Вакулич
️️️️
М. Андреев
82'
ГОЛ! 1:1!
Карлитос
81'
Желтая карточка
М. Ершов
77'
Замена
Карлитос
️️️️
М. Федоров
71'
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
С. Егоров
68'
Замена
Е. Матрахов
️️️️
М. Кирсанов
58'
Желтая карточка
М. Кирсанов
33'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Калешин
Желтая карточка
С. Костин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Максим Федоров
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Салют
55
Александр Криворучко
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
7
Максим Шевченко
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
10
Карлитос
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
Салют
88
Степан Сикач
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
28
Андрес Хаеро Москера Мендоза
АП
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Самохвалов
3
Сурков
15
Ершов
24
Тарасюк
11
Кирсанов
13
Семенов
10
Федоров
58
Егоров
77
Андреев
87
Мязин
4-1-3-1-1
55
Криворучко
25
Жирный
24
Мирошниченко
21
Бутырин
15
Калешин
8
Афонин
7
Шевченко
9
Яковлев
7
Бекетов
31
Ткачук
90
Ахметович
10
Федоров
10
Карлитос
10
Карлитос
10
Федоров
58
Егоров
28
Мамаев
28
Мамаев
58
Егоров
11
Кирсанов
10
Матрахов
10
Матрахов
11
Кирсанов
77
Андреев
9
Вакулич
9
Вакулич
77
Андреев
31
Ткачук
20
Кобенко
20
Кобенко
31
Ткачук
7
Шевченко
28
Москера Мендоза
28
Москера Мендоза
7
Шевченко
Остались в запасе
Сочи
Салют
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Борис Журавлев
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
23
Максим Усанов
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
9
Азамат Курачинов
ЦФ
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Борис Журавлев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Сочи - Салют
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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