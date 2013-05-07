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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 07 мая 2013
Манчестер Сити
07.05.2013, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
35'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
Замена
А. Разак
️️️️
К. Тевес
90'
+2
81'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Г. Тамаш
Замена
Майкон
️️️️
Д. Родуэлл
76'
76'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
М. Розенберг
Замена
Г. Бэрри
️️️️
С. Насри
73'
71'
Замена
Г. Дорранс
️️️️
К. Якоб
66'
Желтая карточка
К. Якоб
Желтая карточка
С. Насри
66'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
К. Тевес
35'
Желтая карточка
А. Коларов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Майка Ричардс
(К)
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
(К)
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
2
Билли Джонс
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
29
Абдул Разак
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-4-2
1
Харт
11
Коларов
15
Лескотт
2
Туре
4
Ричардс
14
Насри
6
Хави Гарсия
20
Милнер
6
Родуэлл
32
Тевес
10
Джеко
3-5-2
13
Майхилл
13
Ольссон
30
Тамаш
15
Доусон
2
Джонс
21
Мулумбу
7
Моррисон
22
Якоб
24
Риджуэлл
9
Розенберг
9
Лукаку
6
Родуэлл
13
Майкон
13
Майкон
6
Родуэлл
14
Насри
18
Бэрри
18
Бэрри
14
Насри
32
Тевес
29
Разак
29
Разак
32
Тевес
22
Якоб
18
Дорранс
18
Дорранс
22
Якоб
30
Тамаш
7
Лонг
7
Лонг
30
Тамаш
9
Розенберг
27
Одемвингие
27
Одемвингие
9
Розенберг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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