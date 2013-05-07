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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Суонси
Уиган Атлетик - Суонси: обзор матча 07 мая 2013
Уиган Атлетик
07.05.2013, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
45+1'
Р. Эспиноза
53'
Д. МакКарти
50'
А. Ранхель
59'
И. Шехтер
76'
Д. Тиндалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Суонси
90'
+8
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
Ж. Гомес
90'
+2
86'
Замена
Г. Треммель
️️️️
М. Ворм
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Б. Уотсон
86'
Замена
Р. Стам
️️️️
Э. Бойс
86'
Желтая карточка
Б. Уотсон
78'
77'
Замена
К. Агустьен
️️️️
П. Эрнандес
76'
ГОЛ! 2:3!
Д. Тиндалли
69'
Замена
Н. Дайер
️️️️
И. Шехтер
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. МакМанаман
64'
59'
ГОЛ! 2:2!
И. Шехтер
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
Д. МакКарти
Пас отдал
Г. Колдуэлл
53'
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Ранхель
Пас отдал
У. Раутледж
ГОЛ! 1:0!
Р. Эспиноза
45'
+1
44'
Желтая карточка
И. Шехтер
8'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Жоэль
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
15
Шон Мэлони
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Роман Голобарт
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Кеми Агустьен
ОП
41
Рори Доннелли
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
3-5-1-1
1
Жоэль
5
Колдуэлл
20
Шарнер
17
Бойс
15
Мэлони
15
Эспиноза
11
МакАртур
16
МакКарти
26
Уотсон
20
МакМанаман
2
Коне
3-3-1-2-1
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
16
Монк
19
Тиндалли
7
Бриттон
4
Дэвис
18
Де Гузман
19
Эрнандес
15
Раутледж
9
Шехтер
17
Бойс
8
Стам
8
Стам
17
Бойс
26
Уотсон
16
Гомес
16
Гомес
26
Уотсон
20
МакМанаман
9
Ди Санто
9
Ди Санто
20
МакМанаман
13
Ворм
25
Треммель
25
Треммель
13
Ворм
19
Эрнандес
15
Агустьен
15
Агустьен
19
Эрнандес
9
Шехтер
12
Дайер
12
Дайер
9
Шехтер
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Суонси
4
Роман Голобарт
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
41
Рори Доннелли
ЦФ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
4
Роман Голобарт
ЦЗ
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Дэвид Джонс
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
41
Рори Доннелли
ЦФ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Уиган Атлетик - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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