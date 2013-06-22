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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Япония - Мексика
Япония - Мексика: обзор матча 22 июня 2013
Япония
22.06.2013, суббота, 23:00
Кубок Конфедераций, группа A, 3 тур
1 : 2
Завершен
Мексика
86'
С. Оказаки
54'
Чичарито
66'
Чичарито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Мексика
90'
+5
Желтая карточка
Г. Очоа
90'
+2
Пенальти не реализован!
Чичарито
90'
Замена
Х. Акино
️️️️
Р. Хименес
ГОЛ! 1:2!
С. Оказаки
Пас отдал
Я. Эндо
86'
Замена
К. Накамура
️️️️
Ю. Нагатомо
79'
78'
Замена
П. Баррера
️️️️
Д. Дос Сантос
71'
Замена
К. Сальсидо
️️️️
А. Гуардадо
66'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
Х. Миер
Замена
М. Йошида
️️️️
Р. Маеда
65'
Замена
А. Учида
️️️️
Х. Сакаи
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
А. Гуардадо
Желтая карточка
Х. Сакаи
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
13
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
16
Юзо Курихара
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Ясухито Эндо
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Рийочи Маеда
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Диего Рейес
ЦЗ
21
Хирам Миер
ЦЗ
17
Хесус Завала
ЦП
6
Херардо Торрадо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
6
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Япония
12
Сусаку Нисикава
ВР
12
Суичи Гонда
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Кенго Накамура
ЦП
20
Хидето Такахаси
ЦП
8
Хироши Кийотаке
АП
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
13
Северо Меза
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
8
Анхель Рейна
ЦП
23
Хесус Молина
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кавашима
13
Хосогаи
16
Курихара
15
Конно
5
Нагатомо
19
Сакаи
7
Эндо
4
Хонда
10
Кагава
18
Оказаки
18
Маеда
4-3-3
13
Очоа
15
Морено
5
Рейес
21
Миер
6
Торрес
17
Завала
6
Торрадо
18
Гуардадо
6
Дос Сантос
14
Чичарито
9
Хименес
5
Нагатомо
14
Накамура
14
Накамура
5
Нагатомо
18
Маеда
22
Йошида
22
Йошида
18
Маеда
19
Сакаи
2
Учида
2
Учида
19
Сакаи
18
Гуардадо
5
Сальсидо
5
Сальсидо
18
Гуардадо
6
Дос Сантос
7
Баррера
7
Баррера
6
Дос Сантос
9
Хименес
20
Акино
20
Акино
9
Хименес
Остались в запасе
Япония
Мексика
12
Сусаку Нисикава
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
20
Хидето Такахаси
ЦП
17
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
8
Хироши Кийотаке
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
8
Анхель Рейна
ЦП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
13
Северо Меза
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Остались в запасе
12
Сусаку Нисикава
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
20
Хидето Такахаси
ЦП
17
Макото Хасебе
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
8
Хироши Кийотаке
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
11
Майк Хавенаар
ЦФ
Остались в запасе
8
Анхель Рейна
ЦП
9
Альдо де Нигрис
ЦФ
13
Северо Меза
ЦЗ
23
Хесус Молина
ЦП
1
Альфредо Талавера
ВР
1
Хосе Корона
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Хосе Мануэль де ла Торре
Статистика матча Япония - Мексика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Минейран
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