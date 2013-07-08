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    Хосе Мануэль де ла Торре

    Тренер
    Имя Хосе Мануэль
    Фамилия де ла Торре
    Гражданство Мексика
    Дата рождения 13 ноября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мексика 5 3 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2013 Мексика 1 : 2 Панама
    12.07.2013 Мексика 2 : 0 Канада
    15.07.2013 Мартиника 1 : 3 Мексика
    21.07.2013 Мексика 1 : 0 Тринидад и Тобаго
    25.07.2013 Панама 2 : 1 Мексика
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