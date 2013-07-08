Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хосе Мануэль де ла Торре - статистика

    Тренер
    Имя Хосе Мануэль
    Фамилия де ла Торре
    Гражданство Мексика
    Дата рождения 13 ноября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мексика 5 3 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2013 Мексика 1 : 2 Панама
    12.07.2013 Мексика 2 : 0 Канада
    15.07.2013 Мартиника 1 : 3 Мексика
    21.07.2013 Мексика 1 : 0 Тринидад и Тобаго
    25.07.2013 Панама 2 : 1 Мексика
    • Читайте нас: 