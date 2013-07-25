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Хосе Мануэль де ла Торре
Статистика
Хосе Мануэль де ла Торре - статистика
Мексика
13 ноября 1965 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ 2012/2013
Команда
И
В
П
Н
Мексика
5
3
2
0
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/2 финала
Панама
2 : 1
25.07.2013
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
Мексика
1 : 0
21.07.2013
Тринидад и Тобаго
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Мартиника
1 : 3
15.07.2013
Мексика
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Мексика
2 : 0
12.07.2013
Канада
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Мексика
1 : 2
08.07.2013
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