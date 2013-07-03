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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Урал - Крылья Советов
Урал - Крылья Советов: обзор матча 03 июля 2013
Урал
03.07.2013, среда, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Урал - Крылья Советов
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0
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0
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Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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