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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо К - Зенит
Динамо К - Зенит: обзор матча 03 июля 2013
Динамо К
03.07.2013, среда, 21:30
Турнир четырех
3 : 3
Завершен
Зенит
8'
Д. Гармаш
58'
Дуду
90'
Л. Нету (АГ)
40'
Данни
76'
А. Кержаков
84'
Л. Джорджевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Зенит
Замена
В. Буяльский
️️️️
Р. Безус
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Л. Нету
90'
84'
ГОЛ! 2:3!
Л. Джорджевич
83'
Замена
А. Гасилин
️️️️
Данни
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Л. Джорджевич
73'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
В. Файзулин
Замена
А. Цуриков
️️️️
Дуду
70'
68'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 2:1!
Дуду
Пас отдал
О. Вукоевич
58'
Замена
Д. Ленс
️️️️
А. Ярмоленко
55'
Замена
М. Велозу
️️️️
Д. Гармаш
46'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Л. Аруна
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
А. Кравец
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
Н. Кранчар
46'
Замена
Е. Селин
️️️️
Е. Хачериди
46'
46'
Замена
П. Могилевец
️️️️
К. Зырянов
46'
Замена
А. Лукович
️️️️
М. Родич
Желтая карточка
Л. Аруна
44'
43'
Желтая карточка
К. Зырянов
40'
ГОЛ! 1:1!
Данни
Пас отдал
К. Зырянов
22'
Желтая карточка
Данни
ГОЛ! 1:0!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Ярмоленко
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
19
Нико Кранчар
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
28
Андрей Аршавин
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
8
Макаренко
34
Хачериди
21
Вида
21
Данило Силва
19
Кранчар
25
Аруна
92
Дуду
19
Гармаш
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-2-3-1
12
Лодыгин
22
Анюков
15
Губочан
13
Нету
23
Родич
18
Зырянов
28
Витсель
20
Файзулин
28
Аршавин
10
Данни
11
Кержаков
34
Хачериди
33
Селин
33
Селин
34
Хачериди
19
Кранчар
90
Безус
90
Безус
19
Кранчар
25
Аруна
5
Вукоевич
5
Вукоевич
25
Аруна
19
Гармаш
44
Велозу
44
Велозу
19
Гармаш
7
Ярмоленко
17
Ленс
17
Ленс
7
Ярмоленко
92
Дуду
9
Цуриков
9
Цуриков
92
Дуду
Безус
29
Буяльский
29
Буяльский
Безус
11
Кравец
14
Мехмеди
14
Мехмеди
11
Кравец
23
Родич
3
Лукович
3
Лукович
23
Родич
20
Файзулин
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
20
Файзулин
18
Зырянов
28
Могилевец
28
Могилевец
18
Зырянов
10
Данни
19
Гасилин
19
Гасилин
10
Данни
28
Аршавин
19
Джорджевич
19
Джорджевич
28
Аршавин
Остались в запасе
Динамо К
Зенит
1
Александр Шовковский
ВР
Главный тренер
Олег Блохин
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Динамо К - Зенит
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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