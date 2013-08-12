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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Химик
Мордовия - Химик: обзор матча 12 августа 2013
Мордовия
12.08.2013, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
4 : 0
Завершен
Химик
21'
Р. Мухаметшин
45+1'
Е. Луценко
57'
А. Бобер (П)
90+2'
А. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Химик
ГОЛ! 4:0!
А. Иванов
90'
+2
Замена
М. Рогов
️️️️
Р. Мухаметшин
80'
75'
Желтая карточка
А. Еркин
70'
Замена
О. Макеев
️️️️
С. Квасов
Замена
А. Димидко
️️️️
А. Пазин
68'
67'
Замена
И. Чежия
️️️️
А. Прошин
65'
Замена
И. Гелоян
️️️️
Е. Чернов
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Р. Мухаметшин
63'
Замена
А. Иванов
️️️️
А. Бобер
58'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Бобер
57'
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Р. Мухаметшин
Пас отдал
И. Эдиев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
40
Милан Перендиа
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
27
Владислав Иванов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Химик
12
Артем Загребин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
4-1-3-2
98
Абакумов
40
Перендиа
35
Хубутия
22
Будников
5
Эдиев
11
Пазин
9
Мухаметшин
27
Гаглоев
8
Бобер
48
Луценко
23
Мухаметшин
3-2-3-1-1
1
Гавиловский
77
Прошин
6
Шустиков
55
Коротков
23
Чернов
2
Кичин
8
Мануковский
58
Рашевский
17
Квасов
77
Костюков
27
Иванов
9
Мухаметшин
31
Рогов
31
Рогов
9
Мухаметшин
11
Пазин
2
Димидко
2
Димидко
11
Пазин
8
Бобер
88
Иванов
88
Иванов
8
Бобер
23
Мухаметшин
10
Кириченко
10
Кириченко
23
Мухаметшин
23
Чернов
10
Гелоян
10
Гелоян
23
Чернов
17
Квасов
11
Макеев
11
Макеев
17
Квасов
77
Прошин
3
Чежия
3
Чежия
77
Прошин
Остались в запасе
Мордовия
Химик
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Главный тренер
Марат Мустафин
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
Остались в запасе
9
Никита Журавлев
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
33
Александр Еркин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Мордовия - Химик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
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