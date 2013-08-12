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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Ангушт
Торпедо - Ангушт: обзор матча 12 августа 2013
Торпедо
12.08.2013, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
4 : 2
Завершен
Ангушт
6'
Д. Бояринцев
25'
А. Кацалапов
59'
Э. Гаурачс
65'
Л. Тесак
45'
И. Цуроев
67'
В. Албаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Ангушт
Желтая карточка
И. Шевченко
90'
+1
Желтая карточка
М. Багаев
90'
89'
Замена
Г. Гузь
️️️️
И. Цуроев
84'
Замена
И. Газдиев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
Д. Большаков
️️️️
В. Стеклов
83'
74'
Желтая карточка
С. Путилин
69'
Замена
А. Меров
️️️️
А. Ахильгов
Замена
Л. Корнилов
️️️️
Д. Бояринцев
68'
67'
ГОЛ! 4:2!
В. Албаков
ГОЛ! 4:1!
Л. Тесак
65'
ГОЛ! 3:1!
Э. Гаурачс
59'
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
Н. Васильев
46'
46'
Замена
В. Албаков
️️️️
А. Аушев
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
В. Свежов
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
И. Цуроев
29'
Желтая карточка
Р. Зязиков
ГОЛ! 2:0!
А. Кацалапов
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бояринцев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
5
Апти Аушев
ЦЗ
14
Залим Кишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
9
Денис Большаков
ПЗ
90
Олег Поляков
ЦП
18
Лев Корнилов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
13
Азамат Меров
ЦП
3-2-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
71
Багаев
55
Тараканов
4
Айдов
34
Кацалапов
96
Васильев
6
Свежов
20
Стеклов
7
Бояринцев
99
Шевченко
4-1-3-2
71
Бучнев
14
Кишев
4
Дашаев
33
Путилин
5
Аушев
33
Дышеков
33
Гаракоев
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Цуроев
11
Зязиков
7
Бояринцев
18
Корнилов
18
Корнилов
7
Бояринцев
20
Стеклов
9
Большаков
9
Большаков
20
Стеклов
6
Свежов
40
Кулешов
40
Кулешов
6
Свежов
96
Васильев
9
Гаурачс
9
Гаурачс
96
Васильев
33
Гаракоев
27
Газдиев
27
Газдиев
33
Гаракоев
5
Аушев
21
Албаков
21
Албаков
5
Аушев
9
Цуроев
22
Гузь
22
Гузь
9
Цуроев
10
Ахильгов
13
Меров
13
Меров
10
Ахильгов
Остались в запасе
Торпедо
Ангушт
90
Олег Поляков
ЦП
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
Главный тренер
Владимир Казаков
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
90
Олег Поляков
ЦП
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Владимир Казаков
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Торпедо - Ангушт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
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