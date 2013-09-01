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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Верона
Рома - Верона: обзор матча 01 сентября 2013
Рома
01.09.2013, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Верона
56'
Ф. Каччиаторе (АГ)
59'
М. Пьянич
66'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Верона
Замена
Р. Таддеи
️️️️
К. Строотман
87'
75'
Замена
Д. Качья
️️️️
Л. Тони
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Пьянич
72'
68'
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 3:0!
А. Льяич
66'
65'
Замена
Хуанито
️️️️
Б. Янкович
64'
Замена
Д. Сала
️️️️
М. Донати
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Ф. Тотти
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Каччиаторе
56'
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
52'
45'
+1
Желтая карточка
Б. Янкович
Желтая карточка
А. Флоренци
43'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Верона
77
Рафаэль
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
13
Майкон
4
Бенатиа
25
Кастан
42
Бальдзаретти
24
Флоренци
15
Пьянич
16
Де Росси
8
Строотман
27
Жервиньо
10
Тотти
3-5-2
77
Рафаэль
18
Морас
29
Каччиаторе
22
Майетта
20
Халлфредссон
49
Ромуло
21
Жоржиньо
29
Мартиньо
5
Донати
18
Тони
7
Янкович
15
Пьянич
4
Брэдли
4
Брэдли
15
Пьянич
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
8
Строотман
11
Таддеи
11
Таддеи
8
Строотман
5
Донати
7
Сала
7
Сала
5
Донати
7
Янкович
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
21
Качья
21
Качья
18
Тони
Остались в запасе
Рома
Верона
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Рома - Верона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
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