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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Португеза - Баия
Португеза - Баия: обзор матча 01 сентября 2013
Португеза
01.09.2013, воскресенье, 01:30
Бразилия. Серия А, 17 тур
4 : 2
Завершен
Баия
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Матчи команд
Португеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Португеза
0 : 0
08.12.2013
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Бразилия. Серия А, 37 тур
Понте-Прета
0 : 2
01.12.2013
Португеза
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Баия
1 : 0
25.11.2013
Португеза
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18.11.2013
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 0
14.11.2013
Португеза
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Бразилия. Серия А, 35 тур
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- : -
19.11.2026
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Бразилия. Серия А, 34 тур
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3 : 2
06.11.2026
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Баия
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Баия
0 : 3
19.10.2026
Фламенго
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Баия
1 : 0
12.10.2026
Мирассол
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