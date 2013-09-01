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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 01 сентября 2013
Милан
01.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
8'
Робиньо
30'
Ф. Мексес
62'
М. Балотелли
33'
М. Сау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Р. Монтоливо
88'
Замена
А. Ночерино
️️️️
А. Поли
78'
78'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
М. Сау
71'
Замена
Нене
️️️️
М. Пинилья
Желтая карточка
Н. Де Йонг
70'
Замена
А. Матри
️️️️
Робиньо
66'
ГОЛ! 3:1!
М. Балотелли
62'
59'
Замена
С. Ибарбо
️️️️
М. Кабрера
38'
Желтая карточка
Д. Конти
33'
ГОЛ! 2:1!
М. Сау
Пас отдал
Н. Мурру
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мексес
30'
ГОЛ! 1:0!
Робиньо
Пас отдал
Р. Монтоливо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ПЗ
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Матиас Кабрера
ЦП
8
Альбин Экдаль
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
5
Мексес
25
Сапата
20
Абате
34
Де Йонг
15
Поли
4
Мунтари
18
Монтоливо
70
Робиньо
45
Балотелли
4-1-2-1-2
22
Агацци
27
Дессена
15
Ариаудо
13
Россеттини
29
Мурру
5
Конти
44
Наингголан
16
Кабрера
8
Экдаль
25
Сау
51
Пинилья
15
Поли
23
Ночерино
23
Ночерино
15
Поли
18
Монтоливо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Монтоливо
70
Робиньо
21
Матри
21
Матри
70
Робиньо
25
Сау
26
Эрикссон
26
Эрикссон
25
Сау
16
Кабрера
8
Ибарбо
8
Ибарбо
16
Кабрера
51
Пинилья
7
Нене
7
Нене
51
Пинилья
Остались в запасе
Милан
Кальяри
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
7
Андреа Коссу
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Милан - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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