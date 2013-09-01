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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Мариуполь
Черноморец - Мариуполь: обзор матча 01 сентября 2013
Черноморец
01.09.2013, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Мариуполь
72'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Мариуполь
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Антонов
90'
+3
Желтая карточка
Е. Зубейко
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Окриашвили
83'
Замена
И. Цюпа
️️️️
Р. Емельянов
76'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
В. Федотов
74'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
С. Шевчук
ГОЛ! 1:0!
А. Антонов
Пас отдал
И. Бобко
72'
Замена
Е. Зубейко
️️️️
П. Кутас
71'
Замена
С. Риера
️️️️
Л. Матос
68'
66'
Желтая карточка
Р. Худжамов
Желтая карточка
П. Кутас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
3-2-2-1-2
22
Безотосный
5
Бергер
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
70
Минейро
77
Кутас
19
Гай
8
Ковальчук
21
Бобко
69
Антонов
80
Приёмов
3-3-2-2
12
Худжамов
2
Полянский
32
Ищенко
91
Бутко
13
Яворский
92
Емельянов
5
Путивцев
19
Федотов
70
Шевчук
10
Кулач
16
Мандзюк
77
Кутас
22
Зубейко
22
Зубейко
77
Кутас
3
Лео Матос
99
Риера
99
Риера
3
Лео Матос
69
Антонов
22
Самодин
22
Самодин
69
Антонов
92
Емельянов
93
Цюпа
93
Цюпа
92
Емельянов
19
Федотов
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
19
Федотов
70
Шевчук
30
Окриашвили
30
Окриашвили
70
Шевчук
Остались в запасе
Черноморец
Мариуполь
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Игорь Бажан
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
23
Игорь Бажан
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Черноморец - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Черноморец
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