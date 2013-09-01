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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлург
Волынь - Металлург: обзор матча 01 сентября 2013
Волынь
01.09.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Металлург
86'
Д. Козьбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлург
Желтая карточка
М. Бабатунде
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Козьбан
Пас отдал
В. Недилько
86'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Шумахер
81'
79'
Замена
М. Мгуни
️️️️
Даниэль
Желтая карточка
Шумахер
78'
Замена
Д. Немчанинов
️️️️
И. Скоба
77'
Желтая карточка
Я. Масло
57'
46'
Замена
Е. Трояновский
️️️️
В. Прийма
Желтая карточка
Леандро
45'
Желтая карточка
С. Симинин
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
5
Рамон Лопес
ПП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
14
Александре
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
19
Даниэль
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
33
Руслан Мамутов
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
3-3-3-1
42
Недилько
30
Симинин
28
Леандро
52
Масло
4
Шиков
29
Кинаш
20
Задерецкий
88
Скоба
79
Бабатунде
5
Лопес
7
Шумахер
3-5-1-1
79
Панькив
21
О'Ди
44
Чечер
4
Прийма
8
Нельсон
10
Лазич
14
Александре
6
Морозюк
23
Насонов
13
Макридис
19
Даниэль
88
Скоба
23
Немчанинов
23
Немчанинов
88
Скоба
7
Шумахер
89
Козьбан
89
Козьбан
7
Шумахер
4
Прийма
35
Трояновский
35
Трояновский
4
Прийма
19
Даниэль
27
Мгуни
27
Мгуни
19
Даниэль
Остались в запасе
Волынь
Металлург
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
33
Руслан Мамутов
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
18
Виталий Прындета
ЦЗ
14
Эрик Матуку
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
Остались в запасе
33
Руслан Мамутов
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Волынь - Металлург
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Металлург
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