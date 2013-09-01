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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Хоффенхайм
Штутгарт - Хоффенхайм: обзор матча 01 сентября 2013
Штутгарт
01.09.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
6 : 2
Завершен
Хоффенхайм
12'
А. Рюдигер
19'
В. Ибишевич
28'
А. Максим
47'
В. Ибишевич
55'
А. Максим
63'
В. Ибишевич
26'
К. Фолланд
87'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хоффенхайм
87'
ГОЛ! 6:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
К. Хердлинг
Замена
Р. Хедира
️️️️
В. Квист
79'
75'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
М. Харник
️️️️
М. Ляйтнер
73'
72'
Желтая карточка
К. Фолланд
Замена
Какау
️️️️
А. Максим
67'
ГОЛ! 6:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Т. Вернер
63'
59'
Замена
С. Руди
️️️️
Ю. Полански
58'
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
А. Максим
56'
ГОЛ! 5:1!
А. Максим
Пас отдал
К. Гентнер
55'
ГОЛ! 4:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Г. Сакаи
47'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Абрахам
Желтая карточка
В. Квист
40'
ГОЛ! 3:1!
А. Максим
Пас отдал
Т. Вернер
28'
26'
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Максим
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Рюдигер
Пас отдал
А. Максим
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
2
Сакаи
22
Рюдигер
5
Швааб
44
Максим
78
Ляйтнер
6
Квист
4
Гентнер
11
Вернер
11
Ибишевич
3-1-3-3
1
Кастелс
32
Бек
19
Абрахам
23
Вестергор
5
Штробль
18
Эльюнусси
8
Полански
19
Джонсон
9
Фирмино
27
Модест
31
Фолланд
6
Квист
8
Хедира
8
Хедира
6
Квист
78
Ляйтнер
22
Харник
22
Харник
78
Ляйтнер
44
Максим
18
Какау
18
Какау
44
Максим
18
Эльюнусси
38
Хердлинг
38
Хердлинг
18
Эльюнусси
8
Полански
13
Руди
13
Руди
8
Полански
27
Модест
22
Шипплок
22
Шипплок
27
Модест
Остались в запасе
Штутгарт
Хоффенхайм
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Штутгарт - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
МХПАрена
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