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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 01 сентября 2013
Реал
01.09.2013, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
26'
Иско
45+1'
К. Роналду
73'
Иско
80'
И. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Марсело
87'
80'
ГОЛ! 3:1!
И. Гомес
Пас отдал
М. Сусаета
Замена
Хесе
️️️️
К. Бензема
73'
ГОЛ! 3:0!
Иско
73'
Замена
Каземиро
️️️️
С. Хедира
70'
67'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
66'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
46'
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Рико
46'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
45'
+1
Желтая карточка
С. Хедира
28'
ГОЛ! 1:0!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
26'
21'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
10
Месут Озил
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
10
Модрич
28
Хедира
22
Иско
11
Ди Мария
7
Роналду
9
Бензема
3-5-1-1
1
Эррерин
51
Ираола
14
Ляпорт
18
Баленсиага
17
Рико
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
20
Адурис
12
Марсело
14
Карвахаль
14
Карвахаль
12
Марсело
28
Хедира
5
Каземиро
5
Каземиро
28
Хедира
9
Бензема
10
Хесе
10
Хесе
9
Бензема
17
Рико
18
де Маркос
18
де Маркос
17
Рико
8
Итурраспе
39
Моран
39
Моран
8
Итурраспе
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
Остались в запасе
Реал
Атлетик
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
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