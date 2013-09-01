Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Арсенал
Заря - Арсенал: обзор матча 01 сентября 2013
Заря
01.09.2013, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
38'
Д. Хомченовский
41'
Я. Боли
53'
Данило (П)
89'
Д. Хомченовский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Арсенал
ГОЛ! 4:0!
Д. Хомченовский
Пас отдал
И. Чайковский
89'
Замена
М. Белый
️️️️
В. Вернидуб
74'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
Д. Липартия
67'
65'
Замена
Ю. Бушман
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
В. Вернидуб
63'
63'
Пенальти не реализован!
М. Шацких
59'
Замена
А. Филиппов
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
И. Чайковский
58'
57'
Замена
Н. Вечурко
️️️️
А. Богданов
Замена
И. Петряк
️️️️
Я. Боли
54'
53'
Желтая карточка
В. Шарпар
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Данило
53'
ГОЛ! 2:0!
Я. Боли
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хомченовский
Пас отдал
Г. Ярмаш
38'
21'
Желтая карточка
А. Хомин
16'
Желтая карточка
А. Романчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
25
Евгений Колесник
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сантини
12
Игнатьевич
44
Шунич
15
Вернидуб
16
Ярмаш
4
Чайковский
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
13
Липартия
10
Боли
2-5-1-2
1
Рева
44
Сантос
84
Романчук
11
Старгородский
4
Хомин
17
Аржанов
90
Богданов
11
Шарпар
16
Шацких
11
Кравец
40
Адийя
10
Боли
7
Петряк
7
Петряк
10
Боли
15
Вернидуб
29
Белый
29
Белый
15
Вернидуб
13
Липартия
22
Любенович
22
Любенович
13
Липартия
11
Кравец
9
Филиппов
9
Филиппов
11
Кравец
90
Богданов
18
Вечурко
18
Вечурко
90
Богданов
16
Шацких
10
Бушман
10
Бушман
16
Шацких
Остались в запасе
Заря
Арсенал
30
Никита Шевченко
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
25
Евгений Колесник
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
2
Илья Галюза
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
Остались в запасе
25
Евгений Колесник
ЦП
12
Евгений Боровик
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Заря
Арсенал
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+