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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 01 сентября 2013
Зенит
01.09.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
42'
Р. Широков (П)
86'
К. Зырянов
71'
М. Буссуфа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
ГОЛ! 2:1!
К. Зырянов
Пас отдал
Данни
86'
81'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Майкон
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Витсель
79'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Широков
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Буссуфа
65'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Самедов
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Аршавин
57'
46'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Широков
42'
40'
Красная карточка
Л. Диарра
17'
Желтая карточка
Р. Янбаев
Желтая карточка
Л. Нету
15'
Желтая карточка
А. Кержаков
8'
7'
Желтая карточка
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
15
Губочан
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
28
Витсель
18
Зырянов
10
Данни
15
Широков
28
Аршавин
11
Кержаков
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
19
Диарра
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Майкон
10
Кайседо
28
Витсель
20
Файзулин
20
Файзулин
28
Витсель
28
Аршавин
27
Шатов
27
Шатов
28
Аршавин
15
Широков
34
Быстров
34
Быстров
15
Широков
10
Кайседо
28
Тигорев
28
Тигорев
10
Кайседо
19
Самедов
11
Ткачев
11
Ткачев
19
Самедов
11
Майкон
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
11
Майкон
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Локомотив
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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