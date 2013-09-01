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Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 01 сентября 2013
Крылья Советов
01.09.2013, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
83'
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Сиссе
Замена
А. Елисеев
️️️️
Себайос
78'
73'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Д. Цораев
69'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Хубулов
Замена
Себайос
️️️️
И. Семшов
64'
Травма
И. Семшов
63'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Корниленко
61'
Желтая карточка
И. Цаллагов
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
5
Петр Немов
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
10
Себайос
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Кабайеро
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
3-2-4-1
82
Муха
13
Верховцов
25
Амисулашвили
5
Немов
15
Цаллагов
21
Драгун
20
Аджинджал
84
Воробьев
20
Семшов
2
Горо
12
Корниленко
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Деальберт
2
Шандао
8
Бугаев
8
Тлисов
19
Рабиу
6
Цораев
71
Попов
88
Хубулов
12
Сиссе
20
Семшов
10
Себайос
10
Себайос
20
Семшов
Себайос
4
Елисеев
4
Елисеев
Себайос
12
Корниленко
9
Кабайеро
9
Кабайеро
12
Корниленко
88
Хубулов
11
Букур
11
Букур
88
Хубулов
6
Цораев
77
Каборе
77
Каборе
6
Цораев
12
Сиссе
6
Бальде
6
Бальде
12
Сиссе
Остались в запасе
Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ)
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
16
Сергей Веремко
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Крылья Советов - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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