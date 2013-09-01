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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 01 сентября 2013
Дженоа
01.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 5
Завершен
Фиорентина
54'
А. Джилардино
60'
Ф. Лоди (П)
11'
А. Аквилани
14'
Д. Росси
41'
М. Гомес
56'
Д. Росси
90+4'
М. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:5!
М. Гомес
Вторая желтая
М. Сампиризи
90'
+3
90'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Б. Валеро
78'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Д. Росси
Желтая карточка
М. Сампиризи
70'
Желтая карточка
Т. Манфредини
69'
66'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Д. Писарро
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Ф. Лоди
60'
59'
Желтая карточка
М. Комппер
Замена
М. Конате
️️️️
А. Флоро Флорес
57'
56'
ГОЛ! 1:4!
Д. Росси
Пас отдал
А. Аквилани
ГОЛ! 1:3!
А. Джилардино
54'
Замена
Матузалем
️️️️
М. Сантана
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Гомес
Пас отдал
М. Паскуаль
36'
Желтая карточка
Нето
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Росси
Пас отдал
М. Гомес
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Аквилани
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
94
Аллан Блаз
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Матузалем
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Фиорентина
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-4-2
1
Перин
31
Сампиризи
90
Портанова
17
Манфредини
13
Антонелли
11
Сантана
33
Куцка
8
Бьондини
10
Лоди
9
Флоро Флорес
19
Джилардино
4-4-2
33
Нето
5
Комппер
2
Гонсало
4
Томович
21
Паскуаль
6
Валеро
90
Амброзини
20
Аквилани
7
Писарро
27
Гомес
25
Росси
11
Сантана
27
Матузалем
27
Матузалем
11
Сантана
9
Флоро Флорес
11
Конате
11
Конате
9
Флоро Флорес
7
Писарро
14
Фернандес
14
Фернандес
7
Писарро
6
Валеро
10
Вольски
10
Вольски
6
Валеро
25
Росси
72
Иличич
72
Иличич
25
Росси
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
94
Аллан Блаз
ЦЗ
38
Лукаш Зима
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
7
Хуан Куадрадо
ПП
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
94
Аллан Блаз
ЦЗ
38
Лукаш Зима
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
78
Густаво Мунуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
17
Хоакин
ПВ
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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