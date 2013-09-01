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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 01 сентября 2013
Валенсия
01.09.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
43'
Э. Поштига
45+1'
Э. Поштига
10'
Л. Месси
38'
Л. Месси
40'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
89'
Замена
С. Роберто
️️️️
Неймар
Замена
Д. Парехо
️️️️
Мичел
83'
81'
Замена
Джонатан
️️️️
С. Фабрегас
75'
Желтая карточка
Неймар
72'
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Замена
С. Фегули
️️️️
Э. Банега
69'
Замена
Жонас
️️️️
С. Каналес
68'
65'
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 2:3!
Э. Поштига
Пас отдал
Э. Банега
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
Э. Поштига
Пас отдал
Ж. Перейра
43'
40'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
27'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Ж. Перейра
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
18
Хави Фуэго
ОП
21
Мичел
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Дорлан Пабон
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4-2-2-1-1
25
Алвес
18
Гуардадо
20
Кошта
23
Рами
27
Перейра
18
Фуэго
21
Мичел
11
Банега
11
Пабон
20
Каналес
9
Поштига
3-2-2-3
26
Вальдес
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
5
Бускетс
18
Альба
4
Фабрегас
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
11
Банега
8
Фегули
8
Фегули
11
Банега
21
Мичел
10
Парехо
10
Парехо
21
Мичел
20
Каналес
17
Жонас
17
Жонас
20
Каналес
10
Неймар
6
Роберто
6
Роберто
10
Неймар
4
Фабрегас
6
Джонатан
6
Джонатан
4
Фабрегас
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Валенсия - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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