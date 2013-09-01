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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ливорно
Сассуоло - Ливорно: обзор матча 01 сентября 2013
Сассуоло
01.09.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 4
Завершен
Ливорно
67'
С. Дзадза
44'
Л. Греко
69'
И. Эмегара
75'
Паулиньо
86'
И. Эмегара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ливорно
87'
Замена
А. Ламбруги
️️️️
П. Скьяттарелла
86'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
И. Эмегара
Желтая карточка
А. Розати
85'
82'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Греко
Замена
Д. Фариас
️️️️
Р. Чибса
76'
75'
ГОЛ! 1:3!
Паулиньо
70'
Замена
А. Кода
️️️️
Д. Джемити
69'
ГОЛ! 1:2!
И. Эмегара
Пас отдал
Л. Греко
Замена
Л. Паволетти
️️️️
К. Лариби
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
К. Лариби
67'
Замена
Г. Масуччи
️️️️
М. Алексе
64'
60'
Желтая карточка
Л. Греко
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Греко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
33
Лоренцо Лавероне
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
16
Томмасо Бьянки
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Ливорно
90
Лука Маццони
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
4-5-1
21
Розати
20
Терранова
3
Циглер
35
Россини
23
Гаццола
5
Лариби
6
Миссироли
13
Чибса
27
Куртич
11
Алексе
11
Дзадза
4-4-2
22
Барди
4
Валентини
23
Эмерсон
11
Чеккерини
3
Джемити
10
Луччи
28
Скьяттарелла
19
Греко
27
Бьяджианти
9
Паулиньо
11
Эмегара
11
Алексе
26
Масуччи
26
Масуччи
11
Алексе
13
Чибса
17
Фариас
17
Фариас
13
Чибса
5
Лариби
30
Паволетти
30
Паволетти
5
Лариби
28
Скьяттарелла
7
Ламбруги
7
Ламбруги
28
Скьяттарелла
3
Джемити
35
Кода
35
Кода
3
Джемити
19
Греко
32
Дункан
32
Дункан
19
Греко
Остались в запасе
Сассуоло
Ливорно
16
Томмасо Бьянки
ЦП
33
Лоренцо Лавероне
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
14
Джонни Москера
ЦП
90
Лука Маццони
ВР
7
Лука Белингери
ЦП
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
16
Томмасо Бьянки
ЦП
33
Лоренцо Лавероне
ЦЗ
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
90
Лука Маццони
ВР
7
Лука Белингери
ЦП
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Ливорно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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