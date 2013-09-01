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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 01 сентября 2013
Осасуна
01.09.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
22'
Ж. Пербе
30'
Х. Акино
75'
И. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вильярреал
85'
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
Х. Нуньес
️️️️
Э. Арментерос
75'
75'
ГОЛ! 0:3!
И. Уче
Пас отдал
Д. Дос Сантос
73'
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Перейра
72'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Желтая карточка
Р. Торрес
72'
69'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
Желтая карточка
Э. Арментерос
68'
63'
Замена
Д. Дос Сантос
️️️️
Ж. Пербе
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Де лас Куэвас
57'
Замена
А. Дамиа
️️️️
Ф. Сильва
46'
Желтая карточка
Ж. Лотье
44'
30'
ГОЛ! 0:2!
Х. Акино
Пас отдал
Х. Перейра
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пербе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Ойер
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
11
Сиси
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
8
Кани
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
10
Хосе Нуньес
ЦФ
18
Мануэль
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Андрес
3
Ориоль
14
Аррибас
4
Лотье
6
Ойер
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
10
Пуньяль
23
Арментерос
11
Сиси
21
Риера
4-4-2
1
Асенхо
2
Гаспар
5
Дорадо
37
Мусаккио
24
Коста
8
Кани
14
Тригерос
21
Бруно
20
Акино
24
Пербе
9
Перейра
23
Арментерос
10
Нуньес
10
Нуньес
23
Арментерос
33
Сильва
2
Дамиа
2
Дамиа
33
Сильва
10
Де лас Куэвас
10
Торрес
10
Торрес
10
Де лас Куэвас
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
9
Перейра
14
Уче
14
Уче
9
Перейра
24
Пербе
10
Дос Сантос
10
Дос Сантос
24
Пербе
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
18
Мануэль
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
24
Рауль Лоэ
ОП
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Садар
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