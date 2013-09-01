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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 01 сентября 2013
Арсенал
01.09.2013, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
23'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
90'
+5
Желтая карточка
Паулиньо
Замена
Б. Санья
️️️️
Т. Уолкотт
90'
+2
81'
Желтая карточка
Д. Дефо
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Т. Росицки
79'
75'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Э. Таунсенд
75'
Замена
Сандро
️️️️
Э. Капу
74'
Травма
Э. Капу
69'
Замена
Д. Дефо
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
М. Фламини
55'
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Уилшир
43'
Желтая карточка
Т. Росицки
33'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Уолкотт
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Томаш Росицки
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
89
Насер Шадли
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
18
Паулиньо
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
35
Гедион Зелалем
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
6
Дженкинсон
10
Уилшир
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Росицки
32
Уолкотт
9
Жиру
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
14
Вертонген
3
Роуз
6
Капу
18
Паулиньо
25
Таунсенд
8
Дембеле
89
Шадли
9
Сольдадо
10
Росицки
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Росицки
32
Уолкотт
3
Санья
3
Санья
32
Уолкотт
10
Уилшир
20
Фламини
20
Фламини
10
Уилшир
6
Капу
30
Сандро
30
Сандро
6
Капу
25
Таунсенд
9
Ламела
9
Ламела
25
Таунсенд
8
Дембеле
9
Дефо
9
Дефо
8
Дембеле
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
35
Гедион Зелалем
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
35
Гедион Зелалем
ЦП
22
Лукаш Фабиански
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:25 (прямая)
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