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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр
Динамо К - Днепр: обзор матча 01 сентября 2013
Динамо К
01.09.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
64'
А. Ярмоленко
22'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Днепр
90'
Замена
Б. Гама
️️️️
Е. Коноплянка
83'
Замена
Дуглас
️️️️
Р. Зозуля
82'
Желтая карточка
Д. Бойко
Желтая карточка
Л. Аруна
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Ярмоленко
64'
57'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
54'
Желтая карточка
Д. Канкава
51'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
Р. Безус
️️️️
Б. Тремулинас
50'
44'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
Р. Ротань
Желтая карточка
Б. Тремулинас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Днепр
91
Игорь Варцаба
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
3-5-1-1
35
Коваль
14
Тремулинас
34
Хачериди
15
Драгович
17
Ленс
5
Вукоевич
20
Бельханда
25
Аруна
20
Гусев
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-2-1-3
71
Бойко
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Чеберячко
3
Мазух
29
Ротань
23
Канкава
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
11
Селезнев
14
Тремулинас
90
Безус
90
Безус
14
Тремулинас
10
Зозуля
23
Дуглас
23
Дуглас
10
Зозуля
22
Коноплянка
16
Гама
16
Гама
22
Коноплянка
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
Остались в запасе
Динамо К
Днепр
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
91
Игорь Варцаба
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
91
Игорь Варцаба
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Динамо К - Днепр
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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