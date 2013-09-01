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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Зноймо
Богемианс 1905 - Зноймо: обзор матча 01 сентября 2013
Богемианс 1905
01.09.2013, воскресенье, 19:00
Чехия. Гамбринус лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Зноймо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Богемианс 1905 - Зноймо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Зноймо
Чехия. Гамбринус лига, 30 тур
Зноймо
0 : 2
31.05.2014
Дукла
Чехия. Гамбринус лига, 29 тур
Сигма
2 : 0
25.05.2014
Зноймо
Чехия. Гамбринус лига, 28 тур
Словацко
2 : 0
10.05.2014
Зноймо
Чехия. Гамбринус лига, 27 тур
Зноймо
4 : 1
03.05.2014
Слован
Чехия. Гамбринус лига, 26 тур
Пршибрам
1 : 1
28.04.2014
Зноймо
Информация о матче
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Богемианс 1905
Зноймо
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
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