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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Томь
Спартак - Томь: обзор матча 01 сентября 2013
Спартак
01.09.2013, воскресенье, 15:45
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Томь
45+3'
Ю. Мовсисян
76'
П. Яковлев
6'
В. Рыков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Томь
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
90'
+2
Замена
М. Сухи
️️️️
Т. Коста
84'
81'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Г. Мурешан
Желтая карточка
Т. Коста
78'
Замена
К. Чельстрем
️️️️
А. Озбилиз
77'
ГОЛ! 2:1!
П. Яковлев
Пас отдал
Т. Коста
76'
Желтая карточка
Ж. Карлос
66'
56'
Замена
К. Панченко
️️️️
Е. Сидоренко
55'
Замена
М. Астафьев
️️️️
П. Игнатович
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Е. Макеев
45'
+3
38'
Желтая карточка
К. Салата
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Рыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
5
Кариока
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Тино Коста
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
72
Павел Голышев
(К)
АП
33
Евгений Сидоренко
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Томь
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Максим Астафьев
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
30
Карлос
5
Кариока
34
Макеев
8
Коста
14
Хурадо
88
Глушаков
23
Озбилиз
91
Яковлев
14
Мовсисян
4-2-2-1-1
18
Вашек
21
Миланов
19
Салата
44
Рыков
26
Бордачев
6
Мурешан
44
Башкиров
33
Сидоренко
29
Игнатович
72
Голышев
97
Портнягин
8
Коста
17
Сухи
17
Сухи
8
Коста
23
Озбилиз
4
Чельстрем
4
Чельстрем
23
Озбилиз
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
29
Игнатович
4
Астафьев
4
Астафьев
29
Игнатович
6
Мурешан
15
Сорокин
15
Сорокин
6
Мурешан
33
Сидоренко
8
Панченко
8
Панченко
33
Сидоренко
Остались в запасе
Спартак
Томь
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
10
Михаил Комков
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Томь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:30 (прямая)
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