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Якутия
Результаты
Якутия
Якутск
Стадион:
Туймаада
Сайт:
http://www.fc-yakutia.ru/
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2015/2016
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
29.05 | 09:00
Сахалин
3 : 0
Якутия
26.05 | 09:00
Смена
3 : 0
Якутия
17.05 | 13:00
Иртыш
2 : 1
Якутия
14.05 | 14:00
Томь-2
5 : 3
Якутия
11.05 | 00:00
Якутия
3 : 0
Новокузнецк
06.05 | 11:30
Якутия
2 : 2
Динамо Брл
03.05 | 11:30
Якутия
5 : 1
Сибирь-2
24.04 | 11:30
Якутия
0 : 2
Чита
25.10 | 09:00
Сахалин
2 : 2
Якутия
22.10 | 12:00
Якутия
2 : 2
Динамо Брл
19.10 | 12:00
Якутия
3 : 5
Новокузнецк
12.10 | 12:00
Якутия
1 : 1
Сахалин
09.10 | 09:00
Якутия
0 : 3
Смена
22.09 | 15:00
Сибирь-2
1 : 0
Якутия
19.09 | 11:00
Чита
2 : 1
Якутия
12.09 | 11:30
Якутия
2 : 0
Иртыш
09.09 | 11:30
Якутия
1 : 1
Томь-2
02.09 | 14:00
Иртыш
1 : 1
Якутия
30.08 | 13:00
Томь-2
3 : 1
Якутия
23.08 | 11:30
Якутия
2 : 1
Сибирь-2
20.08 | 11:30
Якутия
2 : 2
Чита
30.07 | 13:00
Смена
5 : 2
Якутия
22.07 | 15:30
Динамо Брл
1 : 2
Якутия
19.07 | 13:00
Новокузнецк
1 : 2
Якутия
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