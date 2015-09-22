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Расписание матчей
Сибирь-2 - Якутия
Сибирь-2 - Якутия: обзор матча 22 сентября 2015
Сибирь-2
22.09.2015, вторник, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 14 тур
1 : 0
Завершен
Якутия
83'
А. Коржунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь-2 - Якутия
Желтая карточка
А. Коржунов
90'
+1
Желтая карточка
А. Кувшинов
90'
+1
Замена
Е. Чернышов
️️️️
И. Якупов
90'
Замена
В. Ян
️️️️
В. Азаров
90'
87'
Замена
А. Завражнов
️️️️
В. Старостин
ГОЛ! 1:0!
А. Коржунов
83'
Желтая карточка
А. Кушнирук
80'
77'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Татарников
Замена
М. Гусев
️️️️
Р. Парфинович
71'
70'
Замена
В. Завьялов
️️️️
М. Никифоров
Замена
А. Орлов
️️️️
А. Овсепян
69'
Замена
А. Коржунов
️️️️
Н. Ерлин
67'
60'
Желтая карточка
А. Симоненко
Пенальти не реализован!
Р. Парфинович
43'
42'
Желтая карточка
В. Хмелевский
42'
Замена
А. Майер
️️️️
С. Юдин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь-2
35
Максим Киселев
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
17
Никита Ерлин
ЦП
95
Араик Овсепян
ЦП
12
Алексей Кувшинов
ЦП
17
Роман Парфинович
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
9
Василий Старостин
ЦП
23
Михаил Никифоров
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
30
Станислав Юдин
ЦП
13
Иван Коренюгин
ЦП
33
Иван Яковлев
ЦФ
14
Алексей Татарников
ЦФ
Сибирь-2
20
Даниил Авдюшкин
ВР
6
Александр Сумин
ЦЗ
8
Виталий Ян
ЦП
49
Егор Чернышов
ЦП
33
Максим Гусев
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
27
Платон Пчёлкин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
0
Алексей Токарев
ЦФ
20
Владимир Завьялов
ЦФ
4-4-2
35
Киселев
93
Шишкин
5
Кушнирук
66
Губанов
2
Новак
17
Ерлин
12
Кувшинов
17
Парфинович
95
Овсепян
99
Азаров
98
Якупов
3-5-2
22
Музыка
27
Смирнов
33
Хмелевский
89
Кудряшов
9
Старостин
77
Симоненко
30
Юдин
13
Коренюгин
23
Никифоров
14
Татарников
33
Яковлев
99
Азаров
8
Ян
8
Ян
99
Азаров
98
Якупов
49
Чернышов
49
Чернышов
98
Якупов
17
Парфинович
33
Гусев
33
Гусев
17
Парфинович
95
Овсепян
77
Орлов
77
Орлов
95
Овсепян
17
Ерлин
17
Коржунов
17
Коржунов
17
Ерлин
9
Старостин
25
Завражнов
25
Завражнов
9
Старостин
23
Никифоров
20
Завьялов
20
Завьялов
23
Никифоров
30
Юдин
72
Майер
72
Майер
30
Юдин
14
Татарников
97
Большунов
97
Большунов
14
Татарников
Остались в запасе
Сибирь-2
Якутия
6
Александр Сумин
ЦЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
0
Алексей Токарев
ЦФ
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
6
Александр Сумин
ЦЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
Остались в запасе
0
Алексей Токарев
ЦФ
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Главный тренер
Сергей Вылежанин
Статистика матча Сибирь-2 - Якутия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Сибирь-2
2 : 5
28.05.2019
Сахалин
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Динамо Брл
3 : 1
18.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Иртыш
3 : 0
15.05.2019
Сибирь-2
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 20 тур
Сибирь-2
0 : 1
08.05.2019
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 18 тур
Чита
1 : 0
28.04.2019
Сибирь-2
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Казанцев
(Горно-Алтайск)
Стадион:
Спартак
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