Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сергей Вылежанин

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Вылежанин
    Команда Сибирь-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 февраля 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сибирь-2 8 1 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2015 Сибирь-2 2 : 2 Иртыш
    22.07.2015 Сибирь-2 2 : 2 Томь-2
    11.08.2015 Сибирь-2 0 : 0 Сахалин
    14.08.2015 Сибирь-2 1 : 3 Смена
    23.08.2015 Якутия 2 : 1 Сибирь-2
    30.08.2015 Чита 3 : 1 Сибирь-2
    19.10.2015 Иртыш 3 : 0 Сибирь-2
    22.10.2015 Томь-2 1 : 4 Сибирь-2
    • Читайте нас: 
    11