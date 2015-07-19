Сергей Вылежанин
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Вылежанин
|Команда
|Сибирь-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 февраля 1971
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Вылежанин
|Команда
|Сибирь-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 февраля 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сибирь-2
|8
|1
|4
|3
|Дата
|Матч
|19.07.2015
|Сибирь-2
|2 : 2
|Иртыш
|22.07.2015
|Сибирь-2
|2 : 2
|Томь-2
|11.08.2015
|Сибирь-2
|0 : 0
|Сахалин
|14.08.2015
|Сибирь-2
|1 : 3
|Смена
|23.08.2015
|Якутия
|2 : 1
|Сибирь-2
|30.08.2015
|Чита
|3 : 1
|Сибирь-2
|19.10.2015
|Иртыш
|3 : 0
|Сибирь-2
|22.10.2015
|Томь-2
|1 : 4
|Сибирь-2