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Расписание матчей
Якутия - Сахалин
Якутия - Сахалин: обзор матча 12 октября 2015
Якутия
12.10.2015, понедельник, 12:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сахалин
47'
А. Савченко
67'
Д. Галин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Якутия - Сахалин
Замена
Д. Большунов
️️️️
М. Никифоров
90'
Замена
А. Татарников
️️️️
В. Завьялов
83'
Желтая карточка
В. Завьялов
80'
Замена
П. Пчёлкин
️️️️
В. Хмелевский
69'
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Галин
62'
Желтая карточка
А. Гаглоев
62'
Замена
В. Утюжников
️️️️
Ю. Коломыц
62'
Замена
Ф. Первушин
️️️️
М. Гайдуков
Замена
А. Кудряшов
️️️️
В. Старостин
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Савченко
47'
46'
Замена
С. Виноградов
️️️️
В. Михалев
29'
Желтая карточка
М. Алахвердов
Желтая карточка
А. Савченко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
2
Иван Погребняк
ЦЗ
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
8
Антон Савченко
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
23
Михаил Никифоров
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Сахалин
13
Сергей Панов
ВР
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
24
Дмитрий Галин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
19
Максим Гайдуков
ПВ
22
Александр Яркин
ЦФ
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
89
Александр Кудряшов
ЦЗ
30
Станислав Юдин
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
14
Алексей Татарников
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Виктор Утюжников
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
4-4-2
22
Музыка
2
Погребняк
25
Завражнов
27
Смирнов
33
Хмелевский
8
Савченко
23
Никифоров
9
Старостин
77
Симоненко
33
Яковлев
20
Завьялов
2-1-5-1-1
13
Панов
6
Коломыц
20
Дудиков
10
Матрахов
88
Миронов
11
Гаглоев
9
Михалев
3
Алахвердов
24
Галин
19
Гайдуков
22
Яркин
20
Завьялов
14
Татарников
14
Татарников
20
Завьялов
33
Хмелевский
27
Пчёлкин
27
Пчёлкин
33
Хмелевский
9
Старостин
89
Кудряшов
89
Кудряшов
9
Старостин
23
Никифоров
97
Большунов
97
Большунов
23
Никифоров
6
Коломыц
15
Утюжников
15
Утюжников
6
Коломыц
9
Михалев
11
Виноградов
11
Виноградов
9
Михалев
19
Гайдуков
14
Первушин
14
Первушин
19
Гайдуков
Остались в запасе
Якутия
Сахалин
30
Станислав Юдин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
20
Вадим Хинчагов
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
Остались в запасе
30
Станислав Юдин
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
20
Вадим Хинчагов
ЦП
72
Андрей Марков
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
12
Андрей Кондратюк
ВР
Статистика матча Якутия - Сахалин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Стадион:
Туймаада
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