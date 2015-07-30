Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Смена - Якутия
Смена - Якутия: обзор матча 30 июля 2015
Смена
30.07.2015, четверг, 13:00
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 3 тур
5 : 2
Завершен
Якутия
7'
М. Немцов
21'
А. Бузняков
31'
Р. Малахов
60'
А. Бузняков (П)
68'
Р. Мануйлов
10'
И. Погребняк (П)
76'
В. Завьялов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смена - Якутия
Замена
А. Лупарев
️️️️
А. Бузняков
90'
Замена
Д. Ращупкин
️️️️
А. Яшан
90'
76'
Замена
С. Юдин
️️️️
А. Симоненко
76'
ГОЛ! 5:2!
В. Завьялов
Замена
И. Базаев
️️️️
М. Немцов
71'
68'
Замена
А. Савченко
️️️️
И. Погребняк
ГОЛ! 5:1!
Р. Мануйлов
68'
66'
Желтая карточка
И. Погребняк
66'
Замена
А. Токарев
️️️️
М. Никифоров
66'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Завражнов
Замена
С. Шаповалов
️️️️
А. Чистяков
64'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Бузняков
60'
53'
Замена
И. Коренюгин
️️️️
В. Старостин
Желтая карточка
Р. Малахов
48'
ГОЛ! 3:1!
Р. Малахов
31'
ГОЛ! 2:1!
А. Бузняков
21'
Замена
Ю. Громов
️️️️
И. Левин
13'
10'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Погребняк
Красная карточка
С. Соколов
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Немцов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
22
Солтан Таказов
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
7
Александр Супрун
ОП
9
Илья Левин
ЦП
23
Михаил Немцов
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
8
Алексей Бузняков
ЦП
10
Александр Чистяков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Якутия
22
Кирилл Музыка
ВР
33
Владислав Хмелевский
ЦЗ
25
Алексей Завражнов
ЦЗ
2
Иван Погребняк
ЦЗ
27
Евгений Смирнов
ЦЗ
23
Михаил Никифоров
ЦП
9
Василий Старостин
ЦП
77
Александр Симоненко
ЦП
20
Владимир Завьялов
ЦФ
14
Алексей Татарников
ЦФ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Смена
35
Максим Ваньков
ВР
7
Дмитрий Ращупкин
ЛЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
20
Алексей Лупарев
ЦП
77
Ибрагим Базаев
ЦФ
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Якутия
33
Алексей Балаган
ВР
8
Антон Савченко
ЦП
30
Станислав Юдин
ЦП
13
Иван Коренюгин
ЦП
27
Платон Пчёлкин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
0
Алексей Токарев
ЦФ
4-1-4-1
29
Соромытько
22
Таказов
2
Соколов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
9
Левин
19
Яшан
8
Бузняков
23
Немцов
10
Чистяков
4-3-3
22
Музыка
25
Завражнов
2
Погребняк
27
Смирнов
33
Хмелевский
23
Никифоров
9
Старостин
77
Симоненко
33
Яковлев
14
Татарников
20
Завьялов
19
Яшан
7
Ращупкин
7
Ращупкин
19
Яшан
23
Немцов
77
Базаев
77
Базаев
23
Немцов
8
Бузняков
20
Лупарев
20
Лупарев
8
Бузняков
9
Левин
84
Громов
84
Громов
9
Левин
10
Чистяков
44
Шаповалов
44
Шаповалов
10
Чистяков
2
Погребняк
8
Савченко
8
Савченко
2
Погребняк
23
Никифоров
0
Токарев
0
Токарев
23
Никифоров
77
Симоненко
30
Юдин
30
Юдин
77
Симоненко
9
Старостин
13
Коренюгин
13
Коренюгин
9
Старостин
25
Завражнов
97
Большунов
97
Большунов
25
Завражнов
Остались в запасе
Смена
Якутия
4
Иван Пузан
ЦЗ
35
Максим Ваньков
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Остались в запасе
4
Иван Пузан
ЦЗ
35
Максим Ваньков
ВР
Остались в запасе
27
Платон Пчёлкин
ЦП
33
Алексей Балаган
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Смена - Якутия
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 28 тур
Сахалин
3 : 0
29.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 27 тур
Смена
3 : 0
26.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 26 тур
Иртыш
2 : 1
17.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток, 25 тур
Томь-2
5 : 3
14.05.2016
Якутия
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Адильев
(Находка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Смена
Якутия
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+